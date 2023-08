Chessington World of Adventures Resort

Engels pretpark vraagt 23 euro voor uurtje eerder toegang

Bezoekers van een groot Engels pretpark kunnen vanaf nu bijbetalen om eerder naar binnen te mogen. Attractiepark Chessington World of Adventures opent deze zomer dagelijks om 10.00 uur, maar voor 20 pond per persoon is het mogelijk om het park al om 09.00 uur te betreden.

Een handjevol attracties is dan al toegankelijk. De service was tot nu toe voorbehouden aan hotelgasten van Chessington. Zij kunnen kosteloos een uur eerder het park in. Voortaan krijgt iedereen de kans om een zogeheten Early Access Ticket aan te schaffen, al is het aantal beschikbare kaarten wel beperkt.

Tussen 09.00 en 10.00 uur zijn in principe tien attracties operationeel, waarvan het overgrote deel kinderattracties. Het gaat om The Gruffalo River Ride Adventure, Elmer's Flying Jumbos, Room on the Broom, Treetop Hoppers, Jungle Rangers, River Rafts, Tiny Truckers en de drie attracties in het nieuwe themagebied World of Jumanji: Mandrill Mayhem, Ostrich Stampede en Mamba Strike.



Aparte ingang

Het concept loopt voorlopig tot eind oktober. De betaling van 20 pond - ongeveer 23 euro - komt bovenop de prijs van een regulier entreebewijs. Op dit moment rekent Chessington daar 64 pond voor, zo'n 74 euro. Wie een Early Access Ticket heeft aangeschaft, kan gebruikmaken van een aparte ingang naast de hotels.