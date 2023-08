Disneyland Paris

Opvallend advies van Disneyland Paris: bezoek Studios niet vóór 15.00 uur

Disneyland Paris raadt bezoekers aan om de dag níet te beginnen in het Walt Disney Studios Park. Die boodschap valt te lezen op opvallende informatieborden bij de ingangen van de Disney-parken. Het is volgens Disney onverstandig om de Studios te bezoeken vóór 15.00 uur.

Dan is het namelijk een stuk drukker. De mededeling wordt gepresenteerd als "conseil malin", een "handige tip". "Walt Disney Studios Park: bezoek tussen 15.00 en 22.00 uur." Disney hoopt op die manier de drukte te kunnen spreiden.

Het idee is dat bezoekers lange wachtrijen zo vermijden. In de officiële Disneyland-app komt dezelfde mededeling voorbij. "'s Middags is het rustiger in het Walt Disney Studios Park", staat daar als tip. "Ideaal om van onze mooiste shows en attracties te genieten."



Crush's Coaster

Het Studios Park blijft deze zomer meestal geopend tot 22.00 uur. Daar zijn attracties te vinden als Crush's Coaster, Spider-Man W.E.B. Adventure, Ratatouille: The Adventure en The Twilight Zone Tower of Terror. Het naastgelegen Disneyland Park sluit om 23.00 uur. Dan wordt ook avondspektakel Disney Dreams vertoond.