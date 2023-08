Bobbejaanland

Bobbejaanland sluit waterattractie Terra Magma uit voorzorg na onwelwordingen

Bobbejaanland heeft de overdekte waterbaan Terra Magma uit voorzorg gesloten. Zondagmiddag werden even voor 17.00 uur twee medewerkers van de attractie onwel. Het management heeft toen besloten om de recent vernieuwde publiekstrekker voor de zekerheid stil te leggen. Op dit moment is Terra Magma nog steeds buiten gebruik.

"We wilden geen enkel risico nemen", vertelt directeur Yves Peeters aan Looopings. "Onmiddellijk na het sluiten van de attractie hebben we metingen gedaan omtrent luchtvochtigheid en temperatuur." Alle uitslagen waren binnen de normen. Toch houdt Bobbejaanland de attractie nog even dicht.

"Omwille van de luchtvochtigheid willen we ook bacteriologische tests uitvoeren, maar dat kunnen we niet zelf", aldus de directeur. Het Vlaamse pretpark moet een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Vanwege een Belgische feestdag - morgen is het O.L.V.-Hemelvaart - blijkt dat momenteel lastig. "Vandaar dat we iets meer tijd nodig hebben."



Geen compromissen

Peeters benadrukt dat er geen bezoekers ziek zijn geworden. Daarnaast zijn er geen aanwijzingen zijn dat er iets mis is met de attractie of het gebouw. Bovendien voelde één van de werknemers die onwel werd zich gisterochtend al niet lekker. "Maar op het gebied van veiligheid bestaan er geen compromissen: we willen 200 procent zeker zijn."



Vanwege het gunstige weer, de naderende feestdag en de zomervakantie is het momenteel behoorlijk druk in Bobbejaanland. "Dat maakt de sluiting natuurlijk wel erg jammer", geeft de directeur toe. Hij verwacht dat Terra Magma binnen enkele dagen weer operationeel is.