Holiday Park

Zweefmolen in Duits pretpark tijdelijk buiten gebruik na blikseminslag

De gigantische zweefmolen in het Duitse pretpark Holiday Park is getroffen door de bliksem. Afgelopen zaterdag vond rond 13.00 uur een blikseminslag plaats bij de Lighthouse Tower, die volgens het park zo'n 80 meter hoog is. Daarbij is schade ontstaan aan het besturingssysteem.

Men heeft contact opgenomen met het Oostenrijkse bedrijf Funtime, de fabrikant van de zeventien jaar oude attractie. "We hopen het zo snel mogelijk opgelost te hebben", vertelt een woordvoerder van parkeigenaar Plopsa aan Looopings. Tot die tijd blijft de attractie buiten gebruik.

Holiday Park houdt bezoekers op de hoogte over de status via de eigen app en website. Overigens was de Lighthouse Tower - net als alle andere buitenattracties - tijdens de inslag gesloten voor publiek, vanwege het onweer. Er zaten op dat moment dus geen personen in de molen.