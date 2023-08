Walibi Holland

Buschauffeur grijpt in bij dronken Walibi-bezoekers: 'De één schreeuwde nog harder dan de ander'

Dronken Walibi-bezoekers hebben zich afgelopen week misdragen in de bus. Dat schrijft buschauffeur Wout van Veen in een bericht op LinkedIn. Hij vertelt ook hoe hij met de situatie is omgegaan en hoe het hem uiteindelijk gelukt is om de overlastgevende jongeren tot bedaren te brengen.

De dronkaards waren woensdag op weg naar zomerfestival Lekkergaan. Het pretpark is dan geopend tot 23.00 uur. "Op het perron in Harderwijk was al zichtbaar om 18.30 uur dat drie jonge mannen - ik schat ze hooguit 16 of 17 - behoorlijk aangeschoten instapten op weg naar een avond Walibi", aldus Van Veen.

"Het waren de enige passagiers deze rit. De hele weg schreeuwde de één nog harder dan de ander. Er werden mensen gebeld die ook luid alle smerigheid om hun oren kregen. Toen ze zwalkend waren uitgestapt controleerde ik de bus. En jawel: twee flessen Wodka. Leeg. Achter de achterbanken. En nog een tas van een supermarkt met lege sinasflessen en bekers."



Belofte

Na sluitingstijd pikte dezelfde chauffeur de tieners weer op. "Om 23.10 uur zag ik ze al van ver weer aan komen zwalken voor de terugreis. Nu zaten er veel meer passagiers in de bus. Ook kinderen." Van Veen besloot de jochies direct toe te spreken. Hij vertelde ze dat hij hen alleen zou meenemen als ze rustig zouden blijven. "Ik kreeg een hand en belofte."



Nog vóór de eerste halte begon het geschreeuw en gescheld alweer. "Ik zag dat ik in moest grijpen op de gezichten van de medepassagiers. Ik stopte de bus bij de eerstvolgende halte en zakte op de stoel naast de jongere. Gaf hem een hand en vroeg: wat is jouw belofte waard? Hij had geen antwoord. Ik gaf hen rustig te verstaan dat wat ze doen ook zichtbaar is op camera en ik subbiet zal stoppen bij de volgende halte als ze zich niet aan hun belofte houden. Ik kreeg opnieuw een hand."



Volgende week

Dat had effect. Het bleef stil, aldus Van Veen. "In Harderwijk zwalkten de jongeren uit de bus. Eén van hen kwam wankelend naar me toe, opnieuw met zijn hand." Hij vroeg of de chauffeur tevreden was en of hij volgende week woensdag weer zou rijden. Van Veen gaf de knul een bedankje, omdat hij zich aan zijn belofte had gehouden.



Even later wilde ontving de chauffeur een compliment van een medepassagier, die wilde weten of de man niet razend wordt van irritante jongeren. "Je zou ze toch zo de bus uit donderen? Nee, antwoordde ik. Ik ben niet boos. Ik vraag me alleen maar af waar deze drank nodig voor is. Welk probleem moet opgelost worden of verdreven met drank? Wat maakt hij mee of heeft hij meegemaakt? Hoe zou het met zijn ouders, broers, zussen zijn? Hoe doorleven zij dit?"