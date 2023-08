Kermis

Zeven gewonden bij kermisongeluk in België: veiligheidsbeugel van attractie gaat open

Bij een ongeluk met een kermisattractie in België zijn zeven personen gewond geraakt. Het ging mis bij de draaiende bank Rock 'n' Roll in de Waalse gemeente Manage. De veiligheidsbeugel ging tijdens een ritje open, waardoor de inzittenden uit de attractie vlogen.

Twee van hen zijn er zeer slecht aan toe. Voor hun leven wordt gevreesd. Een man liep een zware schedelbreuk op. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Volgens de gemeente beschikte de attractie over alle benodigde veiligheidscertificaten.

De attractie in kwestie stamt uit 2016. Het gaat om het type miami bench ride, gebouwd door de Tsjechische fabrikant Bojux. Het gevaarte is aangekleed in de stijl van sterren uit de jaren vijftig. De bank telt twintig zitplaatsen.



Ziekenhuizen

Burgemeester Bruno Pozzoni laat op Facebook weten dat de zeven slachtoffers worden verzorgd in meerdere regionale ziekenhuizen. "We duimen voor het lot van de gewonden", zegt hij. Voor ooggetuigen van het incident is psychologische hulp beschikbaar.



Ondanks het ongeval blijft de kermis voorlopig gewoon geopend voor publiek. Het volksfeest, dat Ducasse de La Hestre heet, duurt nog tot en met dinsdag 15 augustus. Mocht er een slachtoffer overlijden, dan wordt het evenement waarschijnlijk alsnog stilgelegd.