Nederlanders starten datingservice voor pretparkfans: Themepark-dating

Een soort Tinder, maar dan alleen voor pretparkfans. Dat was de insteek bij het ontwikkelen van Themepark-dating.nl: een concept van twee Nederlandse vrienden, Jacco en Mark. De heren liepen al een tijdje rond met het idee voor de online datingservice. Nu is de website daadwerkelijk online.

"Iedere pretparkfan kent het wel, je wil naar een pretpark toe, maar je hebt geen zin om dit altijd alleen te doen", laat mede-initiatiefnemer Mark aan Looopings weten. "Met dat in het achterhoofd hebben we deze website opgezet." Ook voor fanaten die niet op zoek naar een relatie, is de site geschikt.

"Het is iets meer dan dating, het is vrienden maken." Reguliere datingsites en -apps werken met ingewikkelde algoritmes en dure abonnementen, ontdekten de bedenkers van Themepark-dating.nl. "Wij hebben besloten dat niet te doen: het is een simpel platform dat we, zolang de kosten voor ons behapbaar blijven, gratis aanbieden. We zijn niet uit op geld, we willen mensen samenbrengen."



Locatiegegevens

Om gebruik te kunnen maken van Themepark-dating.nl, moeten geïnteresseerden hun locatiegegevens in hun internetbrowser aanzetten. Zo kan het systeem personen in de buurt opzoeken. Hoewel de site pas net bestaat, druppelen de eerste leden inmiddels binnen. "Grappig om te zien hoe snel zoiets zich verspreidt: we zijn pas net live met de eerste versie."