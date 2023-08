Walibi Belgium

Video: Walibi Belgium draait Efteling-muziek

In Walibi Belgium was de afgelopen dagen muziek te horen die gemaakt is voor de Efteling. Bezoekers van het attractiepark in Waver hoorden op vrijdag- en zaterdagavond plotseling de huidige parkmuziek van de Efteling, gecomponeerd door huiscomponist René Merkelbach.

Voor een entertainmentact met een fakir in themagebied Karma World werd de soundtrack van het Kaatsheuvelse sprookjespark gebruikt. Het gaat om ingehuurd straatentertainment ter gelegenheid van zomerfestival Summer Nights. Kennelijk heeft Walibi de playlist van de externe act niet vooraf gecontroleerd.

"Zo hoor je nog eens Efteling-muziek in Walibi Belgium, wie had dat gedacht?", schrijft pretparkinfluencer Fouad Mansveld op Twitter. "Spelletje: herken de pretparkmuziek", zegt Dennis Janssen op Instagram.



Radja River

Karma World werd gebaseerd op Bollywood. In het parkdeel staan attracties als boomerang coaster Cobra, interactieve darkride Popcorn Revenge en wildwaterbaan Radja River. Er staat nog één Summer Night op de planning: op maandag 14 augustus.