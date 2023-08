Zoo-Parc des Félins: Les 3 Vallées

Franse dierentuin mag niet meer open na intrekken vergunning

De toekomst ziet er niet goed uit voor een omstreden dierentuin in Zuid-Frankrijk. Les 3 Vallées, ook wel bekend als Zoo-Parc des Félins, komt al sinds de opening in 2013 veelvuldig in het nieuws met incidenten en overtredingen. Voor de autoriteiten was enkele jaren geleden de maat vol.

Het beruchte dierenpark ligt in de gemeente Montredon-Labessonnie, onderdeel van het departement Tarn. Bij een inspectie in 2020 werden zo veel tekortkomingen gesignaleerd op het gebied van veiligheid en dierenwelzijn, dat de poorten gesloten moesten worden. Controleurs troffen uitgehongerde dieren en zeer onhygiënische verblijven aan.

Hoewel de overheid aanstuurde op een permanente sluiting, werd het besluit even later weer vernietigd door de rechtbank. Daardoor kon Les 3 Vallées in het voorjaar van 2021 heropend worden. Een plan om alle dieren over te plaatsen naar andere locaties, ging om die reden niet door.



Ontsnapping

In december 2021 sloeg het noodlot toe toen negen wolven uit hun verblijf ontsnapten. Vier van hen moesten worden gedood. Sindsdien is de dubieuze dierentuin niet meer open geweest voor publiek. Na de ontsnapping kreeg de eigenaar de opdracht om het terrein beter te beveiligen en de leefomstandigheden van de dieren te verbeteren. Bij een inspectie in mei 2022 voldeed het park nog steeds niet aan de eisen.



Er volgde een rechtszaak, met als resultaat dat de overgebleven wolven in het najaar van 2022 overgebracht konden worden naar andere dierentuinen. Les 3 Vallées kreeg ook een andere rechtszaak voor de kiezen, naar aanleiding van overtredingen begaan tussen 2013 en 2018. Vele tientallen dieren bleken in die periode op gruwelijke wijze aan hun einde gekomen te zijn in het park, door een gebrek aan kennis en miserabele omstandigheden.



Concentratiekamp

Een oud-medewerkster noemde het park "een concentratiekamp voor dieren". De eigenaar verdedigde zich door te beweren dat hij simpelweg de verkeerde mensen had ingehuurd. Hij hoefde niet de gevangenis is.







Inmiddels is de vergunning van Les 3 Vallées officieel ingetrokken. In november vorig jaar meldde het park dat "alle activiteiten voor seizoen 2022 en 2023" werden "opgeschort in verband met een reorganisatie". In juni maakte het management bekend dat de dierentuin gesloten blijft "om administratieve redenen, die we betwisten".



Concurrerende dierentuinen

Wat daarmee bedoeld werd, bleef in eerste instantie onduidelijk. Afgelopen week verscheen een nieuwe verklaring op social media. Daarin klaagt de directie over het Franse beleid voor dierentuinen. Een dierenpark krijgt in Frankrijk pas een vergunning als een speciale commissie een certificaat uitvaardigt. In die commissie zitten ook vertegenwoordigers van andere, mogelijk concurrerende dierentuinen.



In andere landen is een dierentuinvergunning gekoppeld aan "objectieve criteria zoals de kwalificatie van het personeel en de kwaliteit van de faciliteiten, op basis van regelmatige inspecties", schrijft de directie. "Het is verbazingwekkend dat deskundigen van andere dierentuinen, indien zij dat willen, elke concurrentie kunnen uitsluiten of uitschakelen."



Katachtigen

De eigenaar van Les 3 Vallées heeft zich dus nog niet neergelegd bij de sluiting. Toch lijkt de kans zeer klein dat de controversiële dierentuin ooit nog een vergunning krijgt. Op de officiële website valt nog steeds te lezen dat het park "ruim zeshonderd dieren en zeventig verschillende soorten" huisvest, waaronder "de grootste collectie katachtigen".