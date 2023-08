Bellewaerde Park

Bezoekers van Belgisch pretpark geëvacueerd uit vastgelopen achtbaan

Een ritje in de boomerang coaster van het Belgische pretpark Bellewaerde Park is zaterdag anders verlopen dan gepland. Aan het einde van de middag liep de achtbaan vast. Een trein van de Boomerang kwam rond 17.40 uur stil te staan op de tweede liftheuvel.

Normaal gesproken wordt het voertuig daar omhoog getakeld, om vervolgens achteruit weer naar beneden te storten. Dit keer haakte de trein niet direct vast aan de ketting. Technici kozen er vervolgens voor om de 28 passagiers te evacueren. Ze zijn één voor één gezekerd naar beneden gebracht via een grote trap.

Die operatie nam geruime tijd in beslag. Volgens een woordvoerder duurde de ontruiming ongeveer een half uur, maar ooggetuigen melden dat de laatste inzittenden pas omstreeks 19.40 uur met beide benen op de grond stonden. Na afloop is de trein handmatig naar beneden gehaald.



Nederlands

Het park meldt dat er geen paniek ontstond. Bellewaerde bleef geopend tot 22.00 uur. De Boomerang opende in 1984. Daarmee was het de eerste klassieke boomerang coaster van de Nederlandse fabrikant Vekoma. Dit jaar kreeg de attractie een nieuw uiterlijk.