Plopsaland De Panne

Video: YouTube-kanaal Bankzitters speelt verstoppertje in Plopsaland

De leden van het populaire YouTube-kanaal Bankzitters hebben Plopsaland De Panne uitgekozen om verstoppertje te spelen. In een nieuwe video, die ruim 25 minuten duurt, is te zien hoe de YouTube-sterren het Vlaamse pretpark doorkruisen op zoek naar een goede verstopplek.

Robbie van de Graaf poogt Koen van Heest, Raoul de Graaf en Milo ter Reegen te vinden tussen de attracties. De deelnemers moeten zich wel aan enkele regels houden. Zo worden bepaalde gebieden van het park na verloop van tijd afgesloten, om het speelveld te verkleinen. Ook kunnen de heren met behulp van hints speciale kistjes openen om voordelen te verkrijgen.

Van Heest is het haasje als hij zijn locatie moet aanzetten op zijn mobiele telefoon. De Graaf heeft een uitstekende verstopplek te pakken, maar krijgt de opdracht om een achtbaan in te gaan. Dat nekt hem uiteindelijk. Hoewel Ter Reegen voortdurend een gebied uitkiest dat afgesloten wordt, lukt het hem wel om als laatste over te blijven.



Studio 100-mascottepak

Eén van de verstoppers krijgt een straf. Het Bankzitters-team had Plopsa gevraagd of het mogelijk was om iemand rond te laten lopen in een Studio 100-mascottepak, maar dat bleek geen optie. Daarom wordt de verliezer verkleed als Plop naar de binnenstad van Utrecht gestuurd.



In één dag tijd is de video al bijna 400.000 keer bekeken. De voice-over werd gecreëerd met behulp van artificial intelligence. Op die manier lijkt het alsof niemand minder dan Kabouter Plop het commentaar verzorgt. In werkelijkheid komt de stem uit de computer.