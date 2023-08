Kermis

23 immigranten houden zich schuil in kermiswagens

Enkele tientallen personen hebben geprobeerd om illegaal naar Europa te reizen door zich schuil te houden in kermiswagens. Na afloop van de kermis in Ceuta, een Spaanse enclave aan de Noord-Afrikaanse kust, verstopten ze zich in kermistransporten.

De vrachtwagens waren op weg naar de Zuid-Spaanse havenplaats Algeciras. Politie en marechaussee controleerden honderden personenauto's, bestelwagens, vrachtwagens, campers en caravans. Er deden zo'n vijftig agenten aan mee.

Daarbij werden ook een drone, een speurhond en een hartslagdetector ingezet. Uiteindelijk zijn 24 verstekelingen betrapt. Achttien van hen hadden een Marokkaanse afkomst, de andere zes waren afkomstig uit Algerije.



Minderjarig

Negen immigranten bleken minderjarig te zijn. De autoriteiten benadrukken dat het aantal aangehouden vluchtelingen veel lager ligt dan vóór de pandemie. Bij de controles deden zich verder geen incidenten voor.