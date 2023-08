Eifelpark Gondorf

Virtual reality toegevoegd aan achtbaan in Duits pretpark

Hoewel veel Europese pretparken alweer afscheid hebben genomen van virtualreality-attracties, kiest het Duitse attractiepark Eifelpark ervoor om er juist nu in te investeren. Bezoekers kunnen bij de achtbaan Käpt'n Jacks Wilde Maus voortaan een VR-bril opzetten. Ze krijgen dan tijdens de rit een virtuele wereld voorgeschoteld.

De hype rond virtual reality in de pretparkbranche bereikte rond 2017 een hoogtepunt, toen allerlei parken plotseling VR-coasters introduceerden. Door lauwe reacties en problemen met de techniek en de capaciteit zijn een hoop VR-opties inmiddels weer verdwenen. Dat houdt Eifelpark niet tegen om anno 2023 een eigen VR-achtbaan te presenteren.

Men werkt samen met de firma VR Coaster, die gelieerd is aan het Duitse Europa-Park. De film, gebaseerd op animatiefilm Happy Family, komt uit de stal van zusterbedrijf MackMedia. Het verhaal gaat over een vloek waar de hoofdpersonages aan proberen te ontsnappen.



Opbrengst

Wie gebruik wil maken van de VR-headsets, betaalt 5 euro per persoon. Partner VR Coaster ontvangt een deel van de opbrengst. Het is eveneens mogelijk om een ritje te maken zonder virtual reality. Het management van Eifelpark overweegt om in de toekomst ook andere attracties uit te rusten met VR.



Käpt'n Jacks Wilde Maus staat sinds 2017 in het park. Eerder was de 370 meter lange en 15 meter hoge achtbaan te vinden op verschillende andere plekken in Europa, waaronder Plopsa's Holiday Park in Duitsland. Daar heette de coaster Holly's Wilde Autofahrt. De attractie werd in de jaren negentig gebouwd door fabrikant Maurer Rides.