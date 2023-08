TusenFryd

Parkeerplaats van Noors pretpark onder water door noodweer

Bezoekers van een attractiepark in Noorwegen zijn eerder deze maand onaangenaam verrast. Door een zware zomerstorm kwam de parkeerplaats van pretpark Tusenfryd onder water te staan. Zeven auto's konden vervolgens geen kant op, meldt de lokale politie.

Politieagenten, medewerkers van de gemeente en sleepwagens zijn ter plaatse gekomen om de schade te beperken, zo schrijven de autoriteiten op social media. Daar verschenen ook foto's van het tafereel. Men deed een oproep aan automobilisten om hun wagen op te komen halen.

Noorwegen werd afgelopen week getroffen door de storm Hans, met overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg. Verschillende wegen zijn afgesloten. Storm is toevalligerwijs ook de naam van een nieuwe achtbaan in Tusenfryd, die in mei openging.