Luna Park Cap d'Agde

Attractie wordt afgebroken na dodelijk ongeluk: pretpark betaalt begrafenis slachtoffer

Het Franse pretpark Luna Park Cap d'Agde heeft besloten om de 60 meter hoge attractie Adrénaline af te breken. Eerder deze maand kwam een 17-jarige jongen om het leven toen een ritje in de attractie verkeerd afliep. Een 19-jarige vrouw raakte zwaargewond. Na dit seizoen zal Adrénaline ontmanteld worden.

Dat bevestigen de eigenaren van het park aan Franse media. "We kunnen deze attractie niet laten staan, wetende dat we het ongeluk elke keer zullen herbeleven als we ernaar kijken", vertelt een vertegenwoordiger van de directie. "Daarom is het voorbij."

Adrénaline bestaat uit drie stalen torens. Waaghalzen werden vastgesnoerd in een harnas, waarna ze aan een kabel omhoog werden gehesen. Daarna volgde een vrije val naar beneden.



Obstakels

Het onderzoek naar de toedracht is nog niet afgerond, maar het drama lijkt veroorzaakt te zijn door de harde wind. Ooggetuigen spreken over "een kleine tornado" die plotseling over het terrein heen raasde. Volgens de officier van justitie raakten de twee bezoekers daardoor obstakels tijdens de tientallen meters diepe val.



Het management beloofde eerder al dat de familieleden van de slachtoffers "volledige steun" zouden krijgen. Men heeft inmiddels ook aangekondigd de begrafenis van de overleden jongen te zullen financieren.



Verlaagde tarieven

Het Luna Park bleef de dag na het ongeval gesloten. "We zijn diep bedroefd, we betuigen onze innige deelneming aan de familie", viel te lezen in een verklaring. Even later zijn de poorten weer geopend. Op Facebook wordt de laatste paar dagen volop reclame gemaakt voor een bezoek aan het attractiepark, met "verlaagde tarieven".