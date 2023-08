Plopsaland De Panne

Actrice Elise Schaap faket Vlaams accent als Mega Mindy in Plopsaland

Een bekende Nederlandse actrice heeft geprobeerd om zich voor te doen als een Vlaming in Plopsaland. En niet zomaar een Vlaming: Elise Schaap (40) kreeg de opdracht om voor één dag de rol van Mega Mindy op zich te nemen, inclusief Vlaams accent.

De uitdaging was onderdeel van het tv-programma Blablabla Met Schaap op RTL 4. Daarin probeert de actrice elke aflevering om zichzelf een nieuw dialect aan te leren, met hulp van enkele experts. De apotheose is een undercoveractie op locatie, dit keer dus in Plopsaland.

Schaap verzorgt als Studio 100-personage Mega Mindy meet-and-greets in de kiosk op het Dorpsplein. Ondertussen krijgt ze via haar oortje tips van acteur en presentator Tom Waes. Hij wijst Schaap er bijvoorbeeld op dat Vlamingen niet zeggen dat ze een foto willen maken, maar een foto willen nemen.



Missie

Uiteindelijk slaagt de missie: het merendeel van het publiek is overtuigd dat de gelegenheidssuperheldin daadwerkelijk afkomstig is uit Vlaanderen. De volledige uitzending is terug te kijken via Videoland, het streamingplatform van RTL.