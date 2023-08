Efteling

Brandalarm in Fata Morgana: Efteling-bezoekers lopen door de scènes

Fata Morgana in de Efteling is vanmiddag ontruimd vanwege een brandalarm. Iets na 16.00 uur kwamen de boten stil te staan en klonk een luide sirene. Bezoekers moesten de overdekte attractie verlaten via verschillende nooduitgangen.

Bijzondere beelden op social media laten zien hoe mensen door de scènes van de darkride naar buiten lopen. Een Efteling-woordvoerder laat aan Looopings weten dat er sprake was van een vals alarm. De oorzaak is niet bekend.

De Efteling blijft vandaag geopend tot 22.00 uur. Op dit moment is Fata Morgana nog buiten gebruik. De oosterse bootjesdarkride stamt uit 1986. Bezoekers varen langs taferelen uit de verhalen van 1001 Nacht.