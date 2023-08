Wunderland Kalkar

Horror-overnachtingen tijdens Halloween in Duits pretpark Wunderland Kalkar

Wunderland Kalkar gaat tijdens Halloween een stapje verder dan andere pretparken. Het Duitse attractiepark, net over de Nederlandse grens, komt tijdens de eerste editie van Horror Nights Kalkar niet alleen met spookhuizen en scare zones. Bezoekers krijgen ook de kans om te blijven slapen in een huiveringwekkend Horror Hotel.

Men spreekt over "een unieke horror-ervaring in Europa" en "een nacht vol gruwel en slapeloze terreur". De lugubere beleving duurt de hele nacht: wie zich aanmeldt, kan zich voorbereiden op "een achttien uur durende beproeving waar slaap niet gegarandeerd is".

Deelnemers brengen eerst een bezoek aan Horror Nights Kalkar, waar ze een openingsshow, twee scare zones, drie haunted houses en een foodcourt in horrorstijl voorgeschoteld krijgen. Daarna brengen ze de nacht door met hoofdpersonage Herr Pluton - een doorgedraaide wetenschapper - en zijn volgelingen.



Oude kerncentrale

"Horror Nights Kalkar onderscheidt zich van andere horror-ervaringen door gebruik te maken van de unieke locatie", meldt de organisatie. "De oude kweekreactor in de oude kerncentrale van Kalkar is het perfecte decor voor deze angstaanjagende avonden." De initiatiefnemers noemen het "een unieke kans".



Wunderland Kalkar is sinds vorig jaar eigendom van het Nederlandse bedrijf DeFabrique Holding. Het nieuwe halloween-evenement vindt plaats op tien avonden: alle vrijdagen en zaterdagen tussen 6 oktober en 4 november. Tickets worden momenteel online verkocht voor 29,50 euro. De minimumleeftijd bedraagt 16 jaar.



Kamers

Op zaterdag 14, zaterdag 21 en zaterdag 28 oktober en zaterdag 4 november kan er geslapen worden in het Horror Hotel. Daarvoor geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Er zijn kamers voor één, twee en vier personen. Die kosten respectievelijke 150 euro, 250 euro en 475 euro. Reserveren kan via de website van het evenement: horrornightskalkar.com.