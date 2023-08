Apenheul

Man (28) bedreigt Apenheul-bezoeker met groot mes

Een 28-jarige man uit Vlissingen heeft gisteren met een groot mes gezwaaid in Apenheul. Hij bedreigde een andere bezoeker met het wapen. Diegene doet vandaag aangifte. Medewerkers hebben de messentrekker kunnen overmeesteren, waarna de politie hem aanhield.

De dader had een kind bij zich. Het mes is in beslag genomen, het zorgkader ontfermt zich over het kind. Aanwezige gasten en medewerkers zijn behoorlijk geschrokken van het voorval, vertelt een woordvoerster van het Apeldoornse dierenpark aan DPG Media.

"Gelukkig is niemand gewond geraakt", laat ze weten. De aanleiding van het conflict is onduidelijk. Het voorval vond rond 16.15 uur plaats. Veel bezoekers waren er getuige van.



Drukste dag

Apenheul beleefde donderdag de tot dusver drukste dag van het seizoen, met zo'n 8500 bezoekers. Het Gelderse park kent geen bagagecontrole. De politie vraagt ooggetuigen om zich te melden. Mogelijk hebben sommige mensen het tafereel gefilmd.