Steeds meer Phantasialand-muziek op Spotify: Talocan, China Town, Hotel Tartüff

Phantasialand heeft de muzikale smaak te pakken. Nadat afgelopen maand al de soundtracks van de themagebieden Rookburgh en Klugheim op Spotify verscheen, is nu opnieuw nieuwe muziek online gepubliceerd. Via streamingplatforms kunnen gebruikers vanaf vandaag luisteren naar de melodieën van de attracties Talocan en Das Verrückte Hotel Tartüff.

Talocan is een spectaculaire suspended top spin in het Mexicaanse themagebied. Hotel Tartüff - een funhouse met bewegende trappen, lopende banden en draaiende kamers, ligt in themadeel Berlin.

Het nummer Willkommen im Hotel Tartüff duurt ruim zeven minuten. Van Talocan werden twee tracks uitgebracht met een totale lengte van ruim vijf minuten: Das Geheimnisvolle Verlies en Die Rache des Tlaloc.



Geister Rikscha

En daar blijft het niet bij: ook de muziek van themawereld China Town is nu online te beluisteren. Op Spotify, Deezer, Apple Music en andere streamingdiensten is nu het nummer China Garden te vinden, dat bijna vier minuten duurt. In China Town liggen de attracties Feng Ju Palace en Geister Rikscha.