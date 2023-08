Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park deelt eerste ontwerp voor heropbouw afgebrande diamantgrot: 'We will be back!'

Europa-Park maakt bezoekers duidelijk dat de afgebrande Zauberwelt der Diamanten volgend jaar terugkeert. Aan een hijskraan naast de bouwplaats is een poster bevestigd met een nieuw ontwerp voor de verdwenen diamantgrot. Het overdekte wandelgebied in het Oostenrijkse themadeel ging in juni in vlammen op.

De restanten werden de afgelopen weken verwijderd. Inmiddels is Europa-Park gestart met de heropbouw. De tekening verraadt dat de Zauberwelt der Diamanten er wel anders uit komt te zien dan voorheen. We zien een bergachtig landschap met een waterval, terwijl bezoekers voorheen een donkere grot met trollen aantroffen.

De Zauberwelt bevond zich in een grote loods. Van een volledige overkapping lijkt straks geen sprake meer te zijn. Het ontwerp toont ook powered coaster Alpenexpress Enzian en boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn, die door de grot heen liepen. Beide attracties zijn naar aanleiding van de brand tot nader order buiten gebruik.



Yomis

"We will be back!", luit de boodschap op de poster. Naar verwachting krijgen ook de trollen een ander uiterlijk. Europa-Park ontwikkelde enkele jaren geleden een nieuw trollenvolkje: de schattige Yomis. De turquoise trolletjes zijn al op verschillende plekken in het park te vinden. Vermoedelijk gaan ze ook de vernieuwde Zauberwelt bevolken.