Gröna Lunds Tivoli

Video: Nederlandse pretparkfan kijkt achter de schermen bij achtbaan, maand voor dodelijk ongeluk

Een Nederlandse pretparkfan heeft eerder dit jaar een kijkje achter de schermen gekregen bij verschillende achtbanen in het Zweedse pretpark Gröna Lund. Bij één van de rollercoasters - de achtbaan Jetline - vond een maand later een dramatisch ongeluk plaats. Een 35-jarige vrouw overleed op 25 juni nadat een karretje van de attractie deels ontspoorde.

Weken eerder was er nog geen vuiltje aan de lucht, zo is te zien in een Engelstalige video van Nederlander Twan Folbert. Hij publiceerde een ruim zeventien minuten reportage op zijn YouTube-kanaal World Of Rollercoasters, waarin een technicus van Gröna Lund hem een rondleiding geeft bij Jetline.

De achtbaanfanaat neemt onder andere een kijkje bij de remsectie, de treinremise en de werkplaats van de attractie. Vervolgens mag hij onder begeleiding de 30 meter hoge liftheuvel van Jetline beklimmen. Het personeelslid laat zien wat er gebeurt in het geval van een technische storing en een evacuatie. "Dat gebeurt niet vaak, maar soms gaat er iets kapot."



Veiliger

De werknemer legt uit dat de indeling van het park een extra uitdaging vormt bij incidenten op Jetline. In Gröna Lund lopen heel veel achtbanen door elkaar heen. "Voor een ontruiming moet je zo veel omliggende attracties sluiten. Als één trein stopt, stoppen ze allemaal." Hoe vaak gebeurt zoiets? "Ik denk eens per twee jaar, maar... Er gebeurt altijd wel íets. Het is vaak veiliger om de mensen in de treinen te laten zitten dan ze te evacueren."



Folbert geniet met volle teugen. "Dit is het mooiste wat ik ooit heb gedaan", zegt hij in de camera. "Het beklimmen van de lift van een Schwarzkopf-achtbaan, één van de laatste in Europa. Wát een kans om dit te mogen doen. Echt de beste dag van mijn leven."



Bizar

De gelukzalige Nederlander had niet kunnen vermoeden dat anderen enkele weken later op dezelfde plek de meest afschuwelijke dag van hun leven zouden meemaken. Dat maakt het met terugwerkende kracht tot een surrealistische ervaring, vertelt Folbert aan Looopings. "Achteraf gezien is het bizar om dit te bedenken. Zeker aangezien de medewerker nog in de video zegt: mensen denken dat ze niet vastzitten, maar wij weten dat er niets kan gebeuren."



De filmer noemt het "ontzettend jammer" dat Jetline tot nader order buiten gebruik blijft. Wat zou hij doen als de attractie weer operationeel is? "Ik zou absoluut weer instappen. Het is en blijft een beest van een baan. Er zijn nog weinig van dit soort banen over in de wereld en dat maakt het uniek. Het is te hopen dat de attractie snel weer opengaat, met extra veiligheidsmaatregelen."