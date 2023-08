Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park verdedigt sponsordeal met automerk: 'De perfecte match'

Europa-Park zegt zeer trots te zijn dat een nieuwe achtbaan wordt gesponsord door een Kroatisch automerk. Gisteren maakte het Duitse attractiepark bekend een commerciële samenwerking aan te gaan met autofabrikant Rimac, gespecialiseerd in het bouwen van elektrische sportwagens. Volgens Europa-Park is dat goed te rechtvaardigen.

Het park wil critici vóór zijn door uitgebreid uit te leggen waarom de sponsordeal een uitstekend idee is. "De samenwerking is de perfecte match", liet Europa-Park-directeur Michael Mack optekenen in een hoogdravend persbericht. "Het kan niet beter dan met Mate Rimac en zijn team, want de onderneming is 100 procent authentiek."

Mate Rimac is de eigenaar van het automerk. "Het is belangrijk voor Europa-Park om te streven naar samenwerkingen die op gelijke hoogte plaatsvinden", aldus Mack. "Daarom kijken we bijzonder uit naar deze samenwerking. Hier komt een jonge generatie samen die buiten de gebaande paden denkt."



Speciale relatie

Waarom passen Europa-Park en Rimac zo goed bij elkaar? "We zijn verenigd door onze ondernemersgeest en onze speciale relatie met Kroatië. Mijn vrouw Miriam komt uit het land en speelt als zodanig een belangrijke inspirerende rol in het ontwerp van het nieuwe themagebied." Bovendien zou sprake zijn van "een gemeenschappelijke visie en passie voor innovatie, versnelling en perfectie".







Mate Rimac raakt er eveneens niet over uitgepraat. "De combinatie van Europa-Park en Rimac past geweldig bij elkaar: wij doen gekke dingen in de auto-industrie en Europa-Park doet gekke dingen op het gebied van attracties. Visionairs en topingenieurs ontmoeten elkaar hier, allebei streven ze ernaar de beste te zijn in hun vakgebied."



Emoties

Mack en Rimac verschijnen ook samen in een promotievideo waarin ze woorden van gelijke strekking verkondigen. "We ontwikkelen niet alleen attracties of auto's: we ontwikkelen emoties", klinkt het.



De sponsoring werd donderdagavond officieel aangekondigd tijdens een groot evenement op het Kroatische eiland Hvar, in het bijzijn van de Kroatische minister-president Andrej Plenkovic. Daar kwam de officiële naam van de nieuwe rollercoaster naar buiten: Voltron Nevera powered by Rimac. Nevera is een automodel van Rimac.







Tesla

Naamgever Mate Rimac noemt uitvinder en natuurkundige Nikola Tesla (1856-1943) zijn grote voorbeeld bij zijn onderzoek naar elektrische motoren en accu's. Tesla - de uitvinder, niet het automerk - kwam uit een gebied dat tegenwoordig bij Kroatië hoort. Hij speelt de hoofdrol in het verhaal achter de attractie.



De achtbaan moet hetzelfde gevoel oproepen als een ritje in een Rimac-wagen. "De Nevera wordt beschouwd als de snelste elektrische auto ter wereld en het snelst accelererende productievoertuig ter wereld", meldt Europa-Park. "Voltron Nevera zal voor eenzelfde gevoel van snelheid zorgen."



Russisch staatsbedrijf

Het pretpark in Zuid-Duitsland gaat regelmatig commerciële samenwerkingen aan, maar zelden worden ze zo breed uitgemeten. Overigens pakte niet elke sponsordeal goed uit. Achtbaan Blue Fire werd eerder gesponsord door het Russische staatsbedrijf Gazprom, onder de vlag van gaspijpleiding Nord Stream 2. Vorig jaar werden de verwijzingen weggehaald in het licht van de oorlog in Oekraïne.