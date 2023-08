CanevaWorld Resort

Video: bezoekers van Italiaans pretparkresort halen halsbrekende toeren uit op waterglijbaan

Een waterglijbaan in een Italiaans pretparkresort zorgt voor een wel héél spectaculaire afdaling. In een filmpje is te zien hoe vakantiegangers met bootje en al de lucht in vliegen terwijl ze naar beneden storten in Caneva Aquapark. Vervolgens komen ze op veel te hoge snelheid in de opvangbak terecht.

De lachwekkende video verscheen op Facebook en op de website Dumpert. Daar zijn de beelden in totaal al honderdduizenden keren bekeken. "De limiet opzoeken bij een glijbaan met een max van 200 kilo!", luidt de titel.

De heftige glijbaan in kwestie heet Twin Peaks. Waterparadijs Caneva Aquapark is samen met het naastgelegen attractiepark Movieland Park onderdeel van CanevaWorld Resort. De toeristische trekpleister ligt aan het Gardameer, op een steenworp afstand van Gardaland.