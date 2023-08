Avonturenpark Hellendoorn

Algemeen directeur Avonturenpark Hellendoorn stapt na ruim twee jaar op

De algemeen directeur van Avonturenpark Hellendoorn stapt op. Tim Golstein, die de afgelopen jaren de functie van directeur vervulde, heeft besloten om afscheid te nemen van het Overijsselse attractiepark. Het vertrek volgt slechts enkele maanden nadat commercieel en creatief directeur René Peul ervoor koos om het Avonturenpark te verlaten.

Golstein werkte meer dan zeventien jaar voor Avonturenpark Hellendoorn, waarvan ruim twee jaar als algemeen directeur. In mei 2021 volgde hij directrice Lyan van den Bosch op, toen zij een bredere functie kreeg binnen de internationale parkengroep Looping. Nu gaat Golstein aan de slag als exploitatiemanager bij Sportbedrijf Raalte.

"Ik heb altijd met veel plezier bij het park gewerkt", liet hij optekenen. "Ik kan terugkijken op een fantastische tijd. In de loop der jaren heb ik verschillende rollen mogen vervullen. Ik ben dankbaar voor al die geboden kansen en de fijne samenwerking met alle collega's in de loop der jaren."



Nieuwe attractie

Onder leiding van Tim Golstein kondigde Avonturenpark Hellendoorn een nieuwe attractie aan: spinning coaster RidderStrijd. De achtbaan had moeten openen in het voorjaar van 2022, maar door leveringsproblemen werd dat moment al meermaals uitgesteld. Vandaag de dag is RidderStrijd nog steeds niet operationeel.



Het pretpark zal op zoek moeten naar een nieuwe algemeen directeur. Een woordvoerder laat aan Looopings weten dat er nog geen opvolger klaarstaat. "Hier zal de komende periode meer duidelijkheid over komen." De oude functie van Peul wordt sinds kort deels ingevuld door youtuber en pretparkkenner Danny van der Weel.