Plopsa Group

Plopsaland past zwembadfoto's aan met artificial intelligence: mannen dragen plotseling zwemslip

Dat de kledingvoorschriften in de Plopsa-waterparken zijn aangepast, zorgde onlangs voor hoofdbrekens op kantoor. Op marketingmateriaal droegen mannen nog normale zwembroeken, terwijl sinds kort alleen nauw aansluitende zwemslips zijn toegestaan. Daar heeft Plopsa echter iets op gevonden.

Met behulp van artificial intelligence kregen mannelijke bezoekers op officiële promotiefoto's plotseling een andere outfit aan. Meerdere afbeeldingen op de websites van Plopsaqua De Panne - het zwemparadijs bij Plopsaland De Panne - en Plopsaqua Landen-Hannuit zijn de afgelopen tijd gewijzigd. Zo was er geen volledig nieuwe fotoshoot nodig.

Grote zwembroeken met zakken en touwtjes hebben plaatsgemaakt voor strakke zwemslips. Daarvoor deed Plopsa een beroep op een nieuwe AI-functionaliteit in fotobewerkingsprogramma Adobe Photoshop, zo bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



Parkreglement

Die optie stelt gebruikers in staat om delen van foto's te veranderen met artificial intelligence, op basis van een tekstcommando. "In onze visuals willen we simpelweg de kledingvoorschriften weerspiegelen zoals ze in het parkreglement staan", legt de Plopsa-voorlichtster uit.



De regels voor zwemkleding in de twee Belgische Plopsa-baden zijn in juni aangescherpt. Sindsdien mogen mannen alleen zwembroeken dragen van de stof lycra, zonder zakken, ritssluitingen of knopen. Ondergoed dragen onder de badkledij is uit den boze. Volgens Plopsa was dat nodig in verband met "veiligheid en de hygiëne".