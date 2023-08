Attractiepark Toverland

Verzamelaars opgelet: Toverland brengt in één klap twintig nieuwe pins uit

De pincollectie van Toverland wordt fors uitgebreid. Het Limburgse attractiepark voegt in één klap twintig nieuwe pins toe aan het assortiment. Verzamelaars kunnen ze voor 4,95 euro per stuk op de kop tikken in souvenirwinkel Mundo Magica. Wie alle twintig pins tegelijk bestelt, ontvangt een gratis Toverland-keycord.

"Je kunt het zo gek niet bedenken, of we hebben er een pin van uitgebracht", laat Toverland weten. Zo zijn er pins met de personages Toos Toverhoed, zwijn Morrel, papegaai Ivy, octopus Joey, draak Sparky en eenhoorn Juna.

Het park spreekt over "stickpins" van 3 à 4 centimeter. "Waardoor ze ook ideaal op de boord van je jasje passen." De attracties Fenix, Troy, Booster Bike, Maximus' Blitz Bahn en Expedition Zork kregen eveneens een eigen pin, net als themagebieden Port Laguna en Avalon.



Toverland-amulet

Daarnaast kwam er een reeks volledig gouden pins. Die zijn vormgegeven als het Toverland-logo, de Toverland-amulet, de slogan 'Discover your own magic', de munt van de familie Magistralis uit Port Laguna, het Avalon-logo, het Fenix-logo en een Fenix-veer.



Toverland bracht de afgelopen jaren al enkele pins uit, maar van een grote collectie was tot nu toe geen sprake. Daar komt nu verandering in. Het park belooft in de toekomst regelmatig nieuwe pins uit te zullen brengen. "Deze specials zullen in een beperkte oplage eenmalig verkocht worden."