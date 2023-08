Movie Park Germany

Movie Park Germany deelt details over eerste winteropening: shows met lichten, projecties en drones

Movie Park Germany maakt vandaag meer informatie bekend over het allereerste winter-evenement van het Duitse pretpark. In december 2023 en januari 2024 vindt Movie Park's Hollywood Christmas plaats, waarbij bezoekers zich wanen op de set van een Amerikaanse kerstfilm. De focus ligt op shows en entertainment.

Het attractiepark belooft "meer dan tien nieuwe entertainmentmomenten voor het hele gezin", waaronder een winterse theatershow met de Nederlandse illusionist Christian Farla. Hij neemt het op tegen een boosaardige ijskoningin die alle kerstcadeautjes van de kinderen wil afpakken. Ook komt er een winterse versie van de parade: Ho-Ho-Hollywood on Parade.

Elke dag wordt rond 17.00 uur de grote kerstboom op het entreeplein aangezet door kerstelfjes en de Kerstman. Op Hollywood Boulevard - voor de gelegenheid omgedoopt tot Christmas Boulevard USA - is een lichtshow te zien. Verder verschijnen videoprojecties in kerststijl op de gevels van de attractie Time Riders en souvenirwinkel The Toymaker.



Droneshow

De grote finale bestaat uit een tien minuten durende droneshow, met honderd drones die de hemel boven Movie Park oplichten. Op het programma staan verder een meet-and-greet met de Kerstman in de Warsteiner Saloon en de dansvoorstelling Winter Plaza Show, gebaseerd op de Amerikaanse dansgroep The Rockettes.



In 4D-bioscoop Roxy draait een korte versie van animatiefilm The Polar Express uit 2004, terwijl in Van Helsing's Club de kerstklassiekers Home Alone (1990) en Home Alone 2: Lost in New York (1992) vertoond worden. Parkmascotte S.A.M., een vrolijke filmklapper, transformeert 's winters tot de norse yeti S.A.D. Er wordt een speciaal kostuum voor gemaakt. S.A.D. verschijnt eveneens in de achtbaan Movie Park Studio Tour.



Overdekte schaatsbaan

Movie Park zorgt daarnaast voor 500.000 lampjes, een overdekte schaatsbaan van 360 vierkante meter, een kerstbakkerij, een overdekte Amerikaanse kerstmarkt en een curlingbaan. Welke attracties operationeel zullen zijn, is afhankelijk van de weersomstandigheden. Waterattracties blijven sowieso gesloten. De winteropening, die eind juni werd aangekondigd, vindt plaats op 24 dagen tussen vrijdag 1 december en zondag 7 januari. Tickets zijn al verkrijgbaar.