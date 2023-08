Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park maakt naam van nieuwe multi-launch coaster bekend: sponsoring door automerk

De nieuwe achtbaan die Europa-Park volgend jaar gaat openen, krijgt de naam Voltron Nevera. Dat heeft het Duitse attractiepark vandaag officieel bekendgemaakt tijdens een groot evenement op het Kroatische eiland Hvar, op honderden kilometers afstand van het daadwerkelijke pretpark. De 32 meter hoge multi-launch coaster wordt gesponsord door een Kroatisch automerk: Rimac Automobili.

Looopings kon anderhalf jaar geleden al melden dat Europa-Park de benaming Voltron Coaster op het oog had voor de nieuwe achtbaan. Het park registreerde de titel als handelsmerk. Sindsdien wordt het project door fans al massaal Voltron genoemd. Ook Mack Rides, de bouwer van de achtbaan, liet de term per ongeluk al eens vallen op social media.

Dankzij de sponsordeal is uiteindelijk gekozen voor een variant op de naam, al zal de gemiddelde bezoeker gewoon spreken over Voltron. Het tweede gedeelte van de titel is een verwijzing naar de Rimac Nevera, een elektrische sportwagen van de Kroatische fabrikant.



Mercedes-Benz

Europa-Park is niet vies van sponsordeals bij bouwprojecten. Zo promoot het park vliegmaatschappij Eurowings bij vliegsimulator Voletarium en betaalde sanitairbedrijf Hansgrohe mee aan waterwereld Rulantica. Het is zelfs niet voor het eerst dat een automerk wordt gekozen: achtbaan Silver Star staat al jaren in het teken van Mercedes-Benz.



Het verhaal achter Voltron Nevera gaat over de natuurkundige Nikola Tesla, de uitvinder van de wisselstroomgenerator en andere belangrijke componenten van het huidige elektriciteitsnet. Ondanks de naam heeft de attractie dan weer niets te maken met Tesla, het bekende automerk van Elon Musk.



2 miljoen euro

Rimac Automobili is in 2009 opgericht door Mate Rimac. Hij wordt ook wel de Elon Musk van de Balkan genoemd. Wie interesse heeft in een Nevera-model, moet diepe zakken hebben: één auto, vernoemd naar een snelle en onverwachte storm, kost zo'n 2 miljoen euro. De gemiddelde bezoeker van Europa-Park zal er dus niet mee gaan rijden, maar voor de directie is het waarschijnlijk een prima bedrijfswagen.



Voltron Nevera is onderdeel van een nieuw Kroatisch themagebied in Europa-Park. De 1385 meter lange baan, die sinds half mei compleet is, bestaat uit meerdere lanceringen, een draaischijf en maar liefst zeven inversies. De eerste lancering is volledig verticaal. Treinen halen een topsnelheid van 90 kilometer per uur.