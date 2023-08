Europa-Park Erlebnis-Resort

Drukte in Europa-Park: enkele attracties langer geopend

Bezoekers van Europa-Park kunnen op drukke dagen langer gebruikmaken van een handjevol attracties. Het Duitse pretpark kiest ervoor om bij uitzonderlijke drukte bepaalde trekpleisters geopend te houden na de reguliere sluitingstijd.

Europa-Park gaat vanavond officieel om 20.00 uur dicht, maar dat geldt niet voor vliegsimulator Voletarium, spookhuis Geisterschloss, fietsmonorail Volo Da Vinci, uitkijktoren Euro-Tower, overdekte achtbaan Eurosat - CanCan Coaster en waterachtbaan Poseidon. Die attracties zijn een uur langer geopend, namelijk tot 21.00 uur.

Het is op dit moment behoorlijk druk in Europa-Park: de wachttijden bij de grote attracties bedragen vijftig tot zeventig minuten. Welke attracties ook na sluitingstijd toegankelijk zijn, wordt per dag aangegeven in de officiële Europa-Park-app.