International Rollercoaster Day in Movie Park: streep alle acht achtbanen af

Movie Park Germany daagt bezoekers uit om op International Rollercoaster Day alle achtbanen in het park uit te proberen. Wie dat lukt, ontvangt na afloop een presentje. De internationale achtbaandag vindt jaarlijks plaats op 16 augustus. Ter gelegenheid van de feestdag deelt het Duitse pretpark stempelkaarten uit.

Daarop worden alle acht rollercoasters van Movie Park vermeld: Backyardigans Mission to Mars, Ghost Chasers, Iron Claw, Jimmy Neutron's Atomic Flyer, Movie Park Studio Tour, Star Trek: Operation Enterprise, The Bandit en Van Helsing's Factory.

Coasterfans kunnen hun achtbaanpas 's ochtends ophalen bij de balie voor gevonden voorwerpen. "Het is jouw taak om alle achtbanen te berijden", meldt Movie Park.



Beloning

"Voor elke achtbaan die je doet, ontvang je na de rit een stempel van onze studiocrew." Als deelnemers zich met een volle stempelkaart melden bij de balie, krijgen ze een kleine verrassing. "Als beloning voor je harde werk."



Rollercoaster Day valt op 16 augustus omdat op de Amerikaan Edwin Prescott op die dag in 1898 een patent verkreeg voor een achtbaan met een verticale looping. In Europa werd de achtbaandag de afgelopen jaren op steeds meer plekken gevierd. Attractieparken in de Verenigde Staten staan er al langer bij stil.