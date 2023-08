Leveranciers

Nederlandse attractiebouwer maakt nu ook darkrides met hangende gondels

De bekende Nederlandse attractiefabrikant Vekoma is voortaan ook in te schakelen voor het bouwen van darkrides. Het Limburgse bedrijf heeft een ritsysteem ontwikkeld met hangende gondels, die kunnen kantelen en draaien. Daarmee is het attractietype een soort geavanceerde versie van Droomvlucht in de Efteling.

Vekoma is vooral bekend als achtbaanbouwer. Het assortiment wordt nu verbreed met de komst van de suspended darkride, waarvan al één exemplaar verkocht is in Azië. Het schommelen van de voertuigen moet zorgen voor "een extreem soepele rit met een heel natuurlijk gevoel".

Bovendien kunnen de bakjes voor- én achteruit bewegen in de scènes. Daarnaast is het mogelijk om de voertuigen uit te rusten met speakers en interactieve pistolen. Een verticale lift behoort eveneens tot de opties. Vekoma ontwierp gondels in verschillende stijlen, waaronder een luchtballon, een schelp en een ruimteschip.



Vrienden en familie

Het concept is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. De leverancier zag de afgelopen jaren attracties met virtual reality als paddenstoelen uit de grond schieten. "Maar wij geloven dat een VR-ervaring niet op kan tegen een echte, fysieke rit die je kunt beleven met je vrienden en familie", zo laat Vekoma weten.



Vekoma-directielid Peter van Bilsen noemt het nieuwe product "de volgende generatie van meeslepende darkrides". Darkrides met hangende gondels zijn redelijk zeldzaam. De bekendste voorbeelden in Europa zijn Peter Pan's Flight in Disneyland Paris (1992), Droomvlucht in de Efteling (1993) en Arthur in Europa-Park (2014). Op de Nederlandse kermis is eveneens een suspended darkride te vinden: Haunted Mansion (2005).