Nieuwe interactieve waterattractie: passagiers moeten trommelen om niet nat te worden

De Nederlandse attractiebouwer Vekoma Rides brengt een nieuwe interactieve waterattractie op de markt. Onder de noemer interactive boat ride ontwikkelde het Limburgse bedrijf een dubbele waterbaan die inzittenden laat trommelen op drums. De boten tellen twaalf zitplaatsen, elk met een eigen trommel.

Tijdens de vaartocht krijgen de bezoekers de opdracht om zo hard mogelijk op hun trommel te slaan. "Hoe luider en sneller een team drumt, hoe sneller de boot naar de top van de lift klimt", valt te lezen in de beschrijving. Het winnende team maakt als eerste een afdaling, terwijl de verliezers extra nat worden gemaakt.

Het concept draagt de naam Beat It: Sun & Moon Edition. Vekoma noemt het "een spannende ervaring voor de passagiers en absoluut een interessant spektakel voor omstanders". Voor zover bekend is het attractietype nog niet verkocht aan een pretpark.



Watergordijn

Een YouTube-video van enkele minuten brengt de opzet in beeld. Daarin worden ook andere interactieve elementen getoond, zoals een watergordijn met een videoprojectie van het rivaliserende team.