Walibi Holland

Walibi geeft kaartjes weg na misplaatst bericht op social media

Walibi Holland deelt vrijkaarten uit naar aanleiding van een misverstand op social media. Een vrouw plaatste woensdag op X - het voormalige Twitter - dat ze een dagje naar 'Walibi' zou gaan, met aanhalingstekens. Een sarcastisch bericht, want in werkelijkheid ging ze naar het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis voor een PET-CT-scan.

Walibi had dat in eerste instantie niet door, dus het pretpark reageerde enthousiast. "You can definitely do it, Vonne! Veel plezier vandaag!", liet het pretpark weten. De betrokkenen zagen de humor er wel van in. "Wij hebben zelfs de support van Walibi voor ons tripje naar het AVL", grinnikte ene Michella, die de scan moest ondergaan.

Ook haar vriend Dennis Mons kon erom lachen. "Hoe een ongepaste reply toch een glimlach kan brengen", antwoordde hij. "We love y'all. Maar echt, zo grappig. Niet verwijderen, please. Positivisme, sarcasme aan onze zijde en idioterie is waar we veel steun uit halen. Sterker nog; we moeten echt weer een keer gaan."



Opgelucht

De webcaremedewerker die namens Walibi achter de knoppen zat, zal opgelucht geweest zijn dat de misvatting goed werd opgepikt. "Wij hadden natuurlijk een ander idee bij Walibi in ons hoofd, maar we zijn toch blij om te lezen dat dit een glimlach op jullie gezicht heeft getoverd", meldde het attractiepark. "Op onze support kun je áltijd rekenen, Michella. We wensen je heel veel succes vandaag."



Even later besloot Walibi de ziekenhuisbezoekers te verblijden met gratis entreebewijzen. "We waarderen jullie positieve instelling enorm en bieden graag nog een extra steuntje in de rug. Wij zorgen voor tickets, sturen jullie ons een DM?" Ook dat werd met enthousiasme onthaald. "Eerst ons rot gelachen om de tweet van eerder, nu dit. Niets anders dan liefde voor Walibi."