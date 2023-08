Avonturenpark Hellendoorn

Alleen nog pinnen in Avonturenpark Hellendoorn: geen contant geld meer

Avonturenpark Hellendoorn heeft een opvallende wijziging doorgevoerd. In het Overijsselse pretpark kan in principe niet meer met cash betaald worden: bij horecagelegenheden en de grote souvenirwinkel is het alleen mogelijk om te pinnen. Er is wel een oplossing bedacht voor bezoekers die alleen contant geld meenemen.

Zij kunnen terecht bij de informatiebalie naast de ingang, waar ze een bedrag naar keuze op een cadeaukaart kunnen zetten. Dat pasje gebruiken ze tijdens hun bezoek. Eventuele restanten krijgen bezoekers terug in contanten, wanneer ze het pasje na afloop weer inleveren.

Tijdens de coronacrisis deed Avonturenpark Hellendoorn contant geld in de ban uit het oogpunt van hygiëne. Dat beviel goed. Nu de coronamaatregelen achter de rug zijn, kiest het management ervoor om het systeem in stand te houden.



Voordelen

Bij kassa's zijn bordjes opgehangen met de boodschap "hier alleen pinnen". De aanpassing biedt voor het park meerdere voordelen. Zo is de kans op fraude en diefstal aanzienlijke kleiner nu niet meer gewerkt wordt met kassalades vol munten en biljetten.



Avonturenpark Hellendoorn verwelkomt relatief veel Duitsers, die over het algemeen nog zeer gehecht zijn aan contant geld. Toch geeft een woordvoerder aan dat er de afgelopen periode weinig klachten zijn gekomen over het betaalbeleid. "Zeker omdat contant geld dus gewoon door ons op een pasje gezet kan worden."