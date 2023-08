Plopsa Group

Plopsa Group presenteert nieuwe directeur na vertrek Steve Van den Kerkhof

De Plopsa Group heeft een nieuwe algemeen directeur. Na het gedwongen vertrek van Steve Van den Kerkhof heeft moederbedrijf Studio 100 een opvolger aangewezen. Dat is Carl Lenaerts, die eerder functies bekleedde bij bioscoopketen Kinepolis, voetbalclub Club Brugge en de banksector. Het afgelopen jaar was hij directeur bij Standaard Boekhandel.

Van den Kerkhof werd in maart na 23 jaar op straat gezet na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Hoewel de Plopsa-baas de aantijgingen altijd heeft ontkend, besloot de top van Studio 100 schoon schip te maken. Opvolger Lenaerts leidt de pretparkgroep vanaf oktober.

"Carl Lenaerts brengt rijke ervaring mee naar zijn nieuwe rol bij Plopsa, waar zijn visie en passie waardevol zullen bijdragen aan de verdere groei", valt te lezen in een persbericht. De nieuwe directeur zegt "vereerd en enthousiast" te zijn. Hij noemt Plopsa "een uniek Belgisch bedrijf".



Toekomstplannen

"Ik kijk ernaar uit om samen met het getalenteerd Plopsa-team aan de slag te gaan en de ambitieuze toekomstplannen te verwezenlijken", aldus Lenaerts. Bij de Plopsa Group horen pretparken en waterparken in België, Duitsland en Nederland. De bestemmingen in Polen en Tsjechië worden door andere partijen gemanaged.



Studio 100-eigenaren Hans Bourlon en Gert Verhulst komen met een gezamenlijke verklaring over de aanstelling. "We zijn ervan overtuigd dat Carl Lenaerts de juiste persoon is om dit nieuwe hoofdstuk van Plopsa te leiden", valt daarin te lezen. Ze bedanken verder Koen Clement, die de afgelopen maanden optrad als interimdirecteur. Hij blijft Plopsa in de gaten houden vanuit de raad van bestuur, waar hij al langer onderdeel van uitmaakte.



Oost-Europa

Eerder werd al een nieuwe commercieel directeur aangesteld: Xavier Verellen. Van den Kerkhof is vandaag de dag nog steeds betrokken bij de Plopsa Group, als bestuurder bij de Nederlandse investeerder Momentum. Dat bedrijf ontwikkelt - samen met Plopsa - pretparken in Oost-Europa. Momentum is sinds kort ook verantwoordelijk voor het exploiteren van die parken.