Disneyland Paris

Video: achter de schermen bij nieuwe Pixar-theatershow in Disneyland Paris

Disneyland Paris laat zien hoe een nieuwe theatershow met Pixar-figuren tot stand is gekomen. In het Walt Disney Studios Park is sinds afgelopen maand de voorstelling Together: A Pixar Musical Adventure te zien. Daarvoor werd samengewerkt met verschillende gespecialiseerde bedrijven.

In een YouTube-video van bijna drie minuten leggen betrokkenen uit wat ervoor nodig was om Pixar-films als Toy Story, Finding Nemo en Coco tot leven te wekken op het podium. Zo werkte Disney voor het decor opnieuw samen met de firma Plastic Studio.

Voor het multimediagedeelte werd voor het eerst het bedrijf Freckled Sky ingeschakeld. Ook TRI Direction uit Oekraïne deed een duit in het zakje. In de theaterzaal bevinden zich led-schermen die zich uitstrekken van de vloer tot het plafond, met een totale oppervlakte van 453 vierkante meter.



Leveranciers

In totaal deed Disney een beroep op veertig verschillende leveranciers bij het creëren van de muzikale show. Together, waarin ook personages uit Up en Monsters, Inc. voorkomen, draait de komende maanden meerdere keren per dag in het Studio Theater.