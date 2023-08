Avonturenpark Hellendoorn

Foto's: vernieuwde opzet voor Zinderende Zomeravonden in Avonturenpark Hellendoorn

De Zinderende Zomeravonden in Avonturenpark Hellendoorn zijn terug van weggeweest. Het Overijsselse pretpark koos voor een vernieuwde opzet, met straatentertainment, een parade en shows. Bovendien komt de attractie Jungle Expedition tot leven dankzij de aanwezigheid van een acteur.

Avonturier Roger, die de hoofdrol speelt in de vaartocht, is op de zomeravonden een uur lang in levenden lijve aanwezig in de attractie. Hij spreekt passerende bezoekers tussen 20.00 en 21.00 uur aan en geeft hen tips om de gevaren van de jungle te overleven.

Het zomerfestival wordt om 18.00 uur afgetrapt met een parade, gevolgd door een feestelijke dansvoorstelling op Hellendoorn-muziek bij zweefmolen Piraat Enterhaak. De dansgroep uit de parade geeft later op de avond nog twee keer een optreden. Om 19.00 en 20.30 uur vinden extra avondvoorstellingen van duikshow Sky Pirates plaats.



Lasers

Verder zijn er meerdere meet-and-greets met parkmascottes Baba en Bella op het plein bij de Discovery Club. De afsluitende Zomeravondshow, met lichten, lasers, vuur en vuurwerkfonteinen, start om 22.00 uur bij boomstambaan Wild Waterval. Laatstgenoemde attractie sluit om die reden eerder, namelijk om 20.00 uur.



De overige attracties blijven tot 21.30 uur operationeel. Spinning coaster RidderStrijd, die eigenlijk vorig jaar al open had moeten zijn, maakt nog steeds geen onderdeel uit van het attractieaanbod. Er staan nog twee Zinderende Zomeravonden op de planning: op woensdag 16 en woensdag 23 augustus. Voor het entertainment wordt samengewerkt met leverancier 4 Seasons Entertainment.