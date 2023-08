Plopsaland De Panne

Samson & Marie Zomershow in Plopsaland dit jaar met nieuw personage

In Plopsaland De Panne staat de komende weken de Samson & Marie Zomershow op de planken. Het is voor de tweede keer dat Marie Verhulst de klassieke zomervoorstellingen in het Vlaamse pretpark voor haar rekening neemt, nadat ze haar vader Gert verving als baasje van de beroemde pratende hond.

De rol van Burgemeester wordt traditiegetrouw verzorgd door Walter De Donder. Naast Marie, Samson en de Burgemeester is dit jaar een nieuw personage van de partij. Brandweerman Bill, gespeeld door Michiel De Meyer, maakt voor het eerst zijn opwachting in de Zomershow.

Plopsaland belooft "een fantastische show vol mooie liedjes en dolle fratsen". In de voorstelling blijken Marie en Samson een reis naar de Antillen gewonnen te hebben voor drie personen. Er is één probleem: de Burgemeester en Bill willen allebei mee.



Twee keer per dag

De Samson & Marie Zomershow is nog tot en met 25 augustus twee keer per dag te zien in het Proximus Theater van Plopsaland. Aparte tickets zijn niet nodig. De brandweerman zal dit jaar ook een rol spelen in de traditionele kerstshows, samen met bakkerin Florentine (Martine de Jager). Ze nemen de plaatsen in van Eugene Van Leemhuyzen en Alberto Vermicelli.