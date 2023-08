Phantasialand

Phantasialand reageert voor het eerst op beschuldigingen van racisme

Phantasialand ontkent met klem dat het Afrikaanse themagebied racistische elementen bevat. Het Duitse pretpark werd door verschillende deskundigen beschuldigd van het tonen van koloniale perspectieven en racistische denkbeelden in de themawereld Deep in Africa. In eerste instantie lieten woordvoerders niets van zich horen toen journalisten om commentaar vroegen.

Nu in Duitsland een mediarelletje is losgebarsten, besloot Phantasialand toch een officiële reactie te geven. "We kunnen de aanwezigheid van racistische uitbeeldingen op geen enkele wijze onderschrijven, aangezien wij de meest uiteenlopende culturen en religies altijd vol waardering en op een respectvolle manier behandelen", laat het park weten aan nieuwssite T-Online.

Als voorbeeld noemt Phantasialand de aanwezigheid van een replica van de Grote Moskee van Djenné in Mali. Het tonen van zo'n bouwwerk is een teken van respect voor een andere cultuur, claimt het attractiepark. Diezelfde aanpak wordt volgens Phantasialand ook in andere themagebieden gehanteerd, zoals Mexico en China Town.



Artiesten uit Kameroen

Het park hecht weinig waarde aan beweringen van wetenschappers en belangengroepen. "Voor ons is de mening van de mensen die dagelijks met ons omgaan, zoals artiesten uit Kameroen, relevant." Die gesprekken zouden een inspiratiebron geweest zijn bij een recente uitbreiding van het Afrikaanse gedeelte.



"Daarom hebben we opvallende muurschilderingen uit Burkina Faso toegevoegd als een artistiek element." Phantasialand benadrukt te handelen "uit een gevoel van diep respect voor de culturele diversiteit van het Afrikaanse continent". Dat gevoel wil men naar eigen zeggen overbrengen aan het publiek.



Achterhaald wereldbeeld

De kritiek werd begin deze maand verspreid door Duitse kranten, die een cul­tu­reel an­tro­po­loog van de Universiteit van Keulen en een woordvoerder van belangenorganisatie Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD) aan het woord lieten. Volgens hen wordt Afrika op een veel te primitieve wijze vertegenwoordigd in het pretpark, waardoor een achterhaald wereldbeeld in stand blijft en versterkt wordt.