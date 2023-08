Efteling: Danse Macabre

Toiletteren in griezelsferen: Efteling-fan (46) bouwt het Spookslot na op zijn wc

Efteling-liefhebber Bas Soeters uit Oosterhout zal het Spookslot niet snel vergeten. De iconische Efteling-attractie werd vorig jaar gesloopt, maar het decor van de spookruïne leeft voort in het toilet van de 46-jarige fan. Soeters heeft zijn toiletruimte op de benedenverdieping omgebouwd tot een mini-Spookslot, inclusief licht- en geluidseffecten.

Wie bij de Brabander gaat toiletteren, waant zich midden in de hoofdshow van de griezelige attractie. Boven de wc-pot zijn afgebrokkelde pilaren, scheve balustrades en gotische bogen zichtbaar. "Wij waren van plan om de wc te veranderen, rond de tijd dat het Spookslot dicht ging", vertelt Soeters aan Looopings.

Zijn vriend kwam op het idee om er een Spookslot-thema aan te koppelen. "Maar ik had niet de kennis en het inzicht, want ik had zoiets nog nooit gedaan." Er werd een Spookslot-afbeelding van internet gehaald, die als fotobehang op de muur is geplakt. "Toen kwam ik tot de conclusie: alleen het behang is niet zo leuk."



Piepschuim

Soesters besloot daarom om - net als de makers van het Spookslot 45 jaar geleden - met piepschuim aan de slag te gaan. Stap voor stap plakte hij driedimensionale decoronderdelen tegen de foto. "De eerste dingen ik maakte, zagen er niet uit. Als je nog nooit zoiets gedaan hebt, is het heel moeilijk." De creatieve fan keek YouTube-filmpjes om technieken onder de knie te krijgen. Vervolgens lukte het om realistische stenen en rotsen te creëren.



Na een jaar knutselen mag het resultaat er zijn. Naast de decorstukken installeerde Soesters ook een bluetooth-speaker, gekleurde lampjes en twee stroboscopen. "Zo kan ik zelf een show neerzetten." Om alles goed schoon te kunnen houden, is het tafereel vernist.



Rotsdeuren

Op de toiletdeur verscheen een reliëf met een ster en een kruis, bekend van de rotsdeuren die voorheen naar de hoofdshow van het echte Spookslot leidden. De maker is nog niet helemaal tevreden: hij wil de komende periode nog wat grafstenen en wat begroeiing toevoegen. En daarna? Een Fata Morgana-badkamer of een Droomvlucht-garage? "Nee, het blijft voorlopig bij het Spookslot-toilet. Maar misschien kan ik wel iemand anders blij maken met iets vergelijkbaars."