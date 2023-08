Leveranciers

Te koop: huis-tuin-en-keuken-ride met tien omgebouwde botsauto's

Je huis ombouwen tot een heuse darkride? Via Marktplaats wordt een bijzondere zelfgemaakte attractie aangeboden. Voor 6000 euro kunnen geïnteresseerden een traject met tien omgebouwde botsauto's overnemen. De huis-tuin-en-keuken-ride bestaat uit een bochtig spoor van 64 meter, waarop de karretjes zowel voor- als achteruit kunnen bewegen.

Ze zijn met elkaar verbonden door middel van een ketting. "Zodat afstand tussen de auto's gelijk blijft", schrijft de verkoper in de advertentie. "Iedere botsauto heeft een eigen 24 volt-motor. Het geheel wordt aangedreven door een regelbare transformator die spanning op het traject zet en doorgeeft aan de botsauto's."

Daarmee werkt de botsautobaan min of meer als de klassieke speelgoed-racebaantjes van het merk Carrera, die vroeger erg in trek waren. De maximale snelheid bedraagt 10 kilometer per uur. In totaal kent het traject een afmeting van 12 bij 18 meter. De baan is jaren geleden gemaakt door kunstenaar Dries Verhoeven, voor een kunstproject met de naam Phobiarama.



Zeecontainer

De attractie, bestaand uit twaalf delen, wordt op zes plaatsen gevoed. "De botsauto's zitten voor het transport in stalen rekken", aldus de aanbieder, die zich in Utrecht bevindt. Het opbouwen zou ongeveer vier uur in beslag nemen. "Momenteel staat alles opgeslagen in een zeecontainer."