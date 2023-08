Europa-Park Erlebnis-Resort

Oude tekening opgedoken: Europa-Park had eigenlijk ergens anders moeten liggen

Een Duitse krant heeft een bijzonder document boven water gehaald uit de geschiedenis van Europa-Park. Het Duitse attractiepark opende in 1975 in het Zuid-Duitse dorpje Rust, maar eigenlijk was het de bedoeling om het pretpark op een andere locatie te bouwen.

De familie Mack, die Europa-Park runt, wilde een pretpark ontwikkelen in Neuenburg. Die plaats ligt op zo'n veertig minuten rijden van het huidige Europa-Park. De tekening werd op 11 mei 1973 gepubliceerd in de Badische Zeitung. Deze maand dook het historische concept weer op.

We zien een grote treinbaan, wandelpaden, bouwwerken en trajecten van attracties. "De bijschriften zijn niet meer leesbaar", aldus het dagblad. Wel is duidelijk dat de familie Mack naast attracties als een wildwaterbaan ook dierenverblijven en een miniatuurversie van de Eiffeltoren voor ogen had.



Meertje

Het idee voor Europa-Park ontstond toen Franz Mack in 1972 een reis door Amerika maakte. Hij zocht naar een plek om de attracties van zijn bedrijf Mack Rides te kunnen etaleren. In eerste instantie had men de stad Breisach op het oog. Daar ontstond ook de naam Europa-Park, vernoemd naar een meertje dat Europa-See werd genoemd.



De deelstaat gaf echter geen toestemming. Vervolgens kwam Neuenburg in beeld. Die locatie viel uiteindelijk ook af vanwege problemen met de infrastructuur. In de gemeente Rust had de familie Mack meer succes. Tegenwoordig verwelkomt het resort ruim zes miljoen bezoekers per jaar.