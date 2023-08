Efteling

Video: man bestelt twintig bollen ijs in de Efteling

Wat als je niet kunt kiezen tussen de verschillende ijssmaken in de Efteling? Een TikTok-gebruiker die zichzelf Smikkel Mitchell noemt, heeft de oplossing. Hij bestelde onlangs alle twintig smaken bij ijssalon Den Suykerbuyk op het Anton Pieckplein. In een filmpje is te zien hoe de man twintig bollen ijs heeft opgepeuzeld.

"Hier gaan we natuurlijk alle ijssmaken weer pakken", zegt fijnproever zodra hij de horecagelegenheid binnenloopt. Een Efteling-medewerkster krijgt de opdracht om van elke aanwezige smaak één bol in een bak te doen. Ze voegt zelf aardbeitjes toe als een extraatje.

Smikkel Mitchell krijgt alles op. "Ik heb er denk ik een half uurtje over gedaan, misschien net iets langer. Maar het was echt heel lekker, ik heb ervan genoten. Het is echt helemaal op, tot aan de bodem toe." En welke smaak sprong eruit? "Marshmallow wint voor mij."



Korting

De tiktokkende lekkerbek was geen kapitaal kwijt aan zijn bestelling. Hij laat in de reacties weten dat hij slechts 19 euro betaalde voor de bak vol ijs. Op vertoon van zijn Efteling-abonnement kreeg hij wel 5 procent korting op het totaalbedrag.