GaiaZoo

Zebra's vertrekken uit GaiaZoo na conflicten met neushoorns

In het Limburgse dierenpark GaiaZoo zijn voorlopig geen zebra's te zien. De dierentuin heeft afscheid genomen van de zogeheten Hartmanns bergzebra's naar aanleiding van aanhoudend geruzie met neushoorns. Dat gebeurde al in het najaar van 2022. Omdat bezoekers ernaar bleven vragen, geeft GaiaZoo-curator Emile Prins nu een uitleg over de verandering.

"Het is altijd een moeilijke beslissing om afscheid te moeten nemen van een diersoort, maar de zebra's en neushoorns in GaiaZoo konden keer op keer niet met elkaar overweg", aldus Prins. "Vooral de mannelijke zebra zocht het conflict met de neushoorns steeds op."

Dat leidde tot risicovolle situaties. Het was niet langer verantwoord om beide soorten tegelijkertijd in het buitenverblijf te houden. Daardoor stonden de neushoorns of zebra's om de beur een hele dag op stal. "Omdat dierwelzijn bij ons bovenaan staat, vonden we dit een onwenselijke situatie."



Lastige keuze

De zebra's waren een belangrijk onderdeel van het savannegebied, benadrukt Prins. Toch moest GaiaZoo "in het belang van de dieren deze lastige keuze maken". Men is niet over één nacht ijs gegaan. "Op advies van het Europese managementprogramma zijn ze uiteindelijk naar verschillende Europese dierentuinen gegaan."



Daardoor kunnen de dieren nu weer dagelijks gebruikmaken van een buitenverblijf. "Dat is voor de toekomst van deze zeldzame zebrasoort uiteindelijk beter." GaiaZoo denkt na over manieren om in de toekomst weer zebra's te kunnen tonen aan het publiek. "De afwezigheid van zebra's is dus hopelijk maar tijdelijk." Bovendien moeten de neushoorns over een tijdje meer ruimte krijgen.