PortAventura World

Nederlanders gekweld in wachtrij PortAventura: 'Drie uur en twintig minuten!'

Wie deze zomer naar het Spaanse pretparkresort PortAventura World gaat, moet rekening houden met extreme wachttijden. Dat heeft een groep Nederlandse pretparkfans vandaag aan den lijve ondervonden. Leden van de fancommunity Seeking the Thrill hebben urenlang doorgebracht in de wachtrij voor de rollercoaster Shambhala.

Bij de ingang werd aangegeven dat de wachttijd minder dan anderhalf uur zou bedragen. Dat bleek een leugen. "We zouden heel graag zeggen dat we hier een geweldige dag hebben tot nu toe", meldt de reisleiding op social media. "Maar de operationele zaken zijn tot nu toe een regelrechte verschrikking."

Het wachten voor Shambhala was een absoluut dieptepunt, aldus Seeking the Thrill. "Aangegeven wachttijd: één uur en twintig minuten. Daadwerkelijke wachttijd: drie uur en twintig minuten! Alsjeblieft PortAventura, fiks je operations."



Schandalig

Er wordt verontwaardigd op gereageerd. "Om te janken...", schrijft iemand. "Schandalig eigenlijk", vindt een ander. Tristen Spithoven is één van de Nederlanders wiens geduld op de proef werd gesteld. Hij laat op X - het voormalige Twitter - weten dat hij uiteindelijk overstag is gegaan en een voordringpas heeft gekocht.



"Na een half uur daar gestaan te hebben en gezien te hebben hoe langzaam dat doorloopt, toch maar besloten om ook fastpass te halen", aldus de teleurgestelde toerist. Maar is dat wel absoluut noodzakelijk? "Als je een leuke dag wilt hebben, ja. Anders gaat het vrij vervelend worden."



Achterlijk

Bij houten achtbaan Stampida zag Spithoven met eigen ogen hoe treinen gevuld werden met acht personen uit de reguliere rij en zestien mensen uit de voordringrij. "Aangezien het te achterlijk klinkt om waar te zijn, wil je het gewoon niet geloven. Je moet er gewoon heel even zelf staan om het mee te maken."



Afgelopen maand werd PortAventura World al om dezelfde reden aan de schandpaal genageld door een bekende Britse vlogger. Ook hij ergerde zich dood aan de buitensporige wachttijden, veroorzaakt door traag en incompetent personeel en het verkopen van zeer veel voordringpassen.