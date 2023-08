Efteling: Danse Macabre

Foto's: kerkhof van nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre krijgt vorm

In de Efteling wordt steeds meer zichtbaar van de nieuwe attractie Danse Macabre. Niet alleen het attractiegebouw groeit gestaag: ook het buitengebied krijgt langzaam maar zeker vorm. Zo zijn de contouren van een toekomstig kerkhof al verschenen. Ook een mausoleum is al opgebouwd.

Het kerkhof wordt onderdeel van de buitenwachtrij van Danse Macabre. Efteling-bezoekers wandelen vanaf 2024 langs perkjes met grafstenen en lantaarns, op weg naar een duister bos. Een grote houten brug leidt de gasten uiteindelijk naar een vervallen abdij, waar de daadwerkelijke attractie zich bevindt.

Danse Macabre is vernoemd naar het bekende muziekstuk van de Franse componist Camille Saint-Saëns, bekend van het verdwenen Spookslot. Bezoekers gaan straks als het ware dansen op de klanken van de dodendans, zittend in tollende koorbanken op een draaiende en kantelende schijf.



20 meter

Ondertussen komt de ruïne op huiveringwekkende wijze tot leven. Het attractiegebouw wordt uiteindelijk 20 meter hoog. Daarin bevindt zich straks ook de souvenirwinkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken. De openingsdatum is nog niet bekendgemaakt.