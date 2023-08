Energylandia

Achtbaansponsor al binnen een jaar verdwenen: naamsverandering teruggedraaid

Het Poolse pretpark Energylandia heeft een opvallende naamsverandering weer teruggedraaid. Een jaar geleden werd de naam van achtbaan Hyperion gewijzigd naar aanleiding van een sponsordeal. Sindsdien heette de attractie officieel Game Expert Hyperion, vernoemd naar een Poolse gamewinkel.

Nu wordt de rollercoaster weer aangeduid als Hyperion, net als vanouds. De samenwerking met Game Expert was dus van korte duur. Alle verwijzingen naar het merk zijn inmiddels weggehaald. Bij de ingang en in het station van de attractie hingen eerder enorme lichtgevende borden met het logo van Game Expert.

Verder zaten er Game Expert-stickers op de karretjes en waren in de souvenirwinkel bij de uitgang bijpassende souvenirs verkrijgbaar. De reden van de breuk is niet bekendgemaakt. Looopings heeft een woordvoerster van Energylandia om meer informatie gevraagd, tot nu toe zonder resultaat.



Plattegrond

Game Expert heeft ondertussen zelf ook een naamswijziging doorgevoerd. Sinds afgelopen maand luidt de titel van de website Gamexpert.pl, met één letter minder. In Energylandia is het merk vandaag de dag helemaal niet meer te vinden. Ook op de plattegrond van seizoen 2023 ontbreekt het logo.



Vorig jaar liet een voorlichtster aan Looopings weten dat voor het sponsoren van een attractie in Energylandia 100.000 euro per jaar neergeteld moet worden. Dat bedrag is inclusief een promotiestand, speciale wedstrijden, productmonsters, flyers, posters en vermeldingen op de socialmedia-kanalen van het park.