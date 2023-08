Energylandia

Energylandia stelt opening van nieuw themagebied opnieuw een jaar uit

Een nieuw themagebied in het Poolse pretpark Energylandia is nog steeds niet af. Eigenlijk zou het attractiepark in 2022 het themadeel Sweet Valley openen, met onder andere twee achtbanen in snoepthema. Hoewel Energylandia de afgelopen jaren in een razend tempo allerlei uitbreidingen uit de grond stampte, lijkt er nu een kink in de kabel te zitten.

Van de snelheid waarmee het park eerder nieuwe gebieden opende, is weinig meer over. Toen 2022 niet gehaald werd, richtte het park de pijlen op de zomer van 2023. In een bericht op het officiële Instagram-account van Energylandia valt te lezen dat we nog een jaar extra geduld moeten hebben. Sweet Valley opent pas in het zomerseizoen van 2024. "De exacte datum wordt binnenkort bekendgemaakt", belooft men.

De uitbreiding wordt ontwikkeld door een Nederlandse partij: decoratie- en ontwerpbedrijf Jora Vision uit Zuid-Holland is al enkele jaren verantwoordelijk voor het masterplan van Energylandia. De twee nieuwe rollercoasters komen eveneens uit Nederland: ze zijn geleverd door de Limburgse fabrikant Vekoma.



Langzaam

Eén van de twee achtbanen maakte al testritten in het voorjaar van 2021. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en is Sweet Valley nog steeds niet toegankelijk voor publiek. Het werk lijkt tergend langzaam vooruit te gaan. Hardnekkige geruchten over financiële problemen bij Energylandia verwijst Jora Vision desgevraagd naar het land der fabelen.



"Het park is bij ons keurig bij met betalen en onze relatie is uitstekend", laat een woordvoerder aan Looopings weten. "Het is natuurlijk niet makkelijk om een nieuw gebied neer te zetten met een oorlog om de hoek en alle logistieke gevolgen van COVID-19."



Diverse projecten

Energylandia staat zeker niet stil, aldus de voorlichter. "We zijn met veel plezier bezig met diverse projecten daar en zien uit naar de opening van Sweet Valley. Wat ons betreft is het een kwestie van geduld." Woordvoerders van Vekoma en Energylandia hebben nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.



Energylandia opende in 2014. Sindsdien zette het park maar liefst negentien verschillende achtbanen neer, waarvan er momenteel zeventien operationeel zijn. Dat is een Europees record. Het park heeft het afgelopen decennium enorm geprofiteerd van Europese subsidies: nagenoeg alle grote projecten zijn voor een aanzienlijk gefinancierd met Europees geld.