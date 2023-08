Almere Jungle

Almeerse dierentuin sluit de poorten: 'Extreme wateroverlast'

Almere Jungle, een kleinschalige dierentuin in Flevoland, heeft de poorten vandaag noodgedwongen moeten sluiten. Grote delen van het terrein zijn onder water komen te staan, blijkt uit beelden die op social media verschenen. Het dierenpark spreekt over "extreme wateroverlast".

In Almere kwam het vanmiddag met bakken uit de hemel. "Wij kunnen helaas geen bezoekers meer toelaten vandaag", luidde de boodschap. "Wij hopen dat het regenen snel stopt en dat wij het zo snel mogelijk kunnen verhelpen."

Over eventuele schade is nog niets bekendgemaakt. Wie kaartjes had gekocht voor vandaag, kan per mail contact opnemen om een nieuwe datum te prikken. In Almere Jungle leven vogels, zoogdieren, vissen, reptielen, insecten en ongewervelden.